Bornova'da bir pastanenin önünde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye girdi. Çıkışta otomobiline gelen baba, 3 yaşındaki çocuğunu annesinin yanında bıraktığını unutunca korku dolu anlar yaşadı.

"NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Çocuğunun otomobilden kaçırıldığını düşünüp feryat etmeye başlayan baba, "Nasıl olur bu, sadece 2 saniye ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben ya" diyerek gözyaşı döktü.

POLİS EKİPLERİ GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin yanında eşini telefonla arayan vatandaş, eşinin, çocuğun kendisinin yanında olduğunu söylemesiyle rahat bir nefes aldı.

Polisler de olay yerinden ayrıldı.

Unutkan baba çocuğunun kaçırıldığını sandı VİDEO