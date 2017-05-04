Unuttuğu evrağı almak için 6500 kilometre yol yaptı

48 yaşındaki Adrian Buchanan, ailesiyle geçirdiği tatilden sonra sonra 17 Nisan'da Thomas Cook Havayolu şirketi ile Antalya'dan Manchester'a dönüyordu.

İngiltere'nin uçağa alınacak elektronik eşyalar konusundaki yeni düzenlemesine göre, Türkiye'de uçağa binilirken kapıda ikinci bir güvenlik kontrolü yapılıyor.

TÜM EVRAKLARI, PARALARI DOSYANIN İÇİNDEYDİ

Adrian Buchanan Independent gazetesine yaptığı açıklamada, "İki yetkili çantamı aradı. Kameramı kılıfından ters bir şekilde çıkardılar ve bütün eşya yere düşmeye başladı. Onları toplarken, arama devam etti." dedi.

Aynı çantada içinde ailenin tatil evrakları, sağlık kartları ve 3 bin Türk Lirası bulunan A4 boyutunda siyah bir dosya da vardı.

"MANCHESTER'A GELDİĞİMDE DOSYANIN OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Güvenlik taraması bittiğinde, yanlışlıkla güvenlik ekibine ait masanın ucunda kalan siyah dosya haricindeki herşey yerine kondu:

"Karmaşada, o sırada gözüm oğlumda olduğu için dosyanın çantada olmadığını farketmedim. Durumdan bihaber uçağa bindik. Manchester Havaalanı'na geldiğimizde ancak dosyanın olmadığını fark ettik."

KARGO ŞİRKETLERİ GÖNDERMEYİNCE TÜRKİYE'YE GİTMEYE KARAR VERDİ

Adrian Buchanan, anında Thomas Cook Havayolları'nı aradı ancak firma sigorta kuralları nedeniyle getiremeyeceklerini söyledi.

Daha sonra Türkiye'de havalanının çalıştığı yer hizmetleri firması yolcuyla iletişime geçti ve dosyanın kendilerinde olduğunu bildirdi. Adrian Buchanan daha sonra dosyayı gönderebilmeleri için bir dizi kargo firmasını aradı ancak kara parayla mücadele için alınan önlemlerin paranın taşınmasını engellediğini öğrendi. Buchanan bütün yolları denedikten sonra, artık Antalya'ya geri dönüp unuttuğu dosyayı almak için uçak bileti aramaya başladı.

240 LİRAYA UÇAK BİLETİ BULDU, İŞTEN ÇIKIP UÇAĞA BİNDİ

Yaklaşık 240 Türk lirası ödediği biletle, Antalya Havaalanı'nda sadece bir saat kalabilecekti. Bu yüzden dosyayı hazırlamaları için yetkililerle iletişime geçti. Adrian Buchanan, 28 Nisan Cuma günü saat 13:45'te işten çıktı, 18:45'teki uçağına yetişebilmek için arabayla 161 kilometre yol yaptı.

DOSYAYI ALDI, 17 ÜLKE ÜZERİNDEN UÇARAK EVİNE DÖNDÜ

Uçağı Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden geçerek sabaha karşı 01:00 sıralarında Türkiye'ye ulaştı. Kabin ekibi o gelmeden uçağı kaldırmayacaklarına söz verdiler. Havaalanına vardığında Adrian Buchanan'ı yer hizmetleri firmasından bir yetkili karşıladı ve dosyayı teslim etti:

"Dönüş uçağım için kaydımı önceden yaptırmışlardı. Uçuş kartımı verdiler ve güvenlikten geçişte bana eşlik ettiler. Dosyaya özellikle dikkat ediyordum, çünkü bir yolculuk daha yapmak istemiyordum."

Romanya, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Hollanda. Bir gece boyunca 17 ülke üzerinden uçtuktan sonra evine geri döndü. Buchanan, "Daha iyi gitmesini bekleyemezdim ve Thomas Cook kabin ekibine ve Türk yer hizmetleri çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi.

6500 KİLOMETRE YOL YAPTI

Neticede Adrian Buchanan, 28 Nisan'da saat 13:45'te işten çıktı ve 29 Nisan sabahı 08.30'da, yaklaşık 6 bin 500 kilometre yolculuk yaptıktan sonra evine vardı.