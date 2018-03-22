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Unutulan Osmanlıca nağmeler Türkçe ile hayat buldu

AK Partili Hacı Ahmet Özdemir, Seyfettin ve Sezai Asaf kardeşlerin, unutulmaya yüz tutan müzik eserlerinin yer aldığı Osmanlıca kitabını Türkçe'ye çevirdi.

AA | 22.03.2018 - 13:23..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Seyfettin ve Sezai Asaf kardeşlerin, unutulmaya yüz tutan müzik eserlerinin yer aldığı Osmanlıca kitabını Türkçe'ye çevirdi.

Unutulan Osmanlıca nağmeler Türkçe ile hayat buldu

Kaybolmakta olan bir eserin de ortaya çıkmasına da vesile olan Özdemir, yaptığı açıklamada, ilahiyatçı ve ortaçağ tarihçisi olduğunu bunun yanı sıra müzikle de ilgilendiğini belirtti.

PİYASAYA SÜRÜLMEMİŞ

Özdemir, eserin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırdığını ve araştırmaları sonucu bu eserin, yeni alfabenin ilanı yıllarına rastladığı için o karmaşada gün yüzüne çıkma fırsatı bulamadığını ve eski alfabede yazıldığı için piyasaya sürülmediğini belirlediğini aktardı.

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