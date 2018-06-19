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Unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını atölyesinde yaşatıyor

Van'da ev hanımı Meral Kaya'nın lale, gül, karanfil ve sümbül gibi yöresel sembolleri üzerine işlediği çiniler büyük beğeni topluyor.

AA | 19.06.2018 - 10:45..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Van'da yaşayan Meral Kaya, atölyeye çevirdiği evinin oturma odasında unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını yaşatmak için büyük gayret sarf ediyor.

İpekyolu ilçesinin Şerefiye Mahallesi'nde ikamet eden dört çocuk annesi 58 yaşındaki Meral Kaya, çocuk yaşta annesinin çeyizinde gördüğü çinilerden etkilenerek mesleği öğrenmeye karar verdi.

Osmanlı'nın kadim el sanatları arasında önemli bir yere sahip çini ustası olabilmek için Eskişehir'e giden Meral Kaya, bir süre kurs görerek unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği öğrendi.

Unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını atölyesinde yaşatıyor

İLGİ GÖRÜYOR

Meral Kaya, evinin oturma odasını atölyeye çevirerek, Kütahya'dan tabak, kase, vazo, sürahi, bardak, kupa gibi bisküviler sipariş etti. Kaya'nın lale, gül, karanfil ve sümbül ile yöresel sembolleri işleyerek şekil verdiği çiniler, Eskişehir'de pişirildikten sonra satışa sunuluyor. Bu sanatı yaşatmak için çocuklarına da öğretmeye çalışan Meral Kaya'nın yaptığı çiniler ilgi görüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını atölyesinde yaşatıyor

ÇİNİ USTASININ FIRIN İSTEĞİ

Meral Kaya, el sanatının yaşatılması gerektiğini, bunun için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Atölyeye çevirdiği evinde her gün çiniler üzerinde çalıştığını anlatan Kaya, "Çocukken annemin tabakları vardı. Bir tabakta İran şahının eşinin posterleri vardı ve ondan çok etkilendim. Sonra çini sanatıyla uğraşmaya karar verdimBisküvi ve boyaları Kütahya'dan istiyorum. Burada yaptığım ürünleri pişirmek için tekrar Eskişehir'e gönderiyorum. Birçok ürün yolda kırılıyor. O yüzden çok zorluk çekiyorum. Çoğu kez emeğimiz boşa gidiyor. Bunun için tek isteğim Van'da çinileri pişirmek için bir fırının olması."diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını atölyesinde yaşatıyor

MESLEĞİN SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Atölye olmadığı için bu işi evde yapmak zorunda kaldığını dile getiren Meral Kaya, "Evimin her tarafında çini var. Evime gelen misafirler burayı görünce şaşırıyorlar ama benim bu işi ne kadar çok sevdiğimi bildiklerinden, çinilerin kırılmaması için dikkat ediyorlar. Çabamı takdir ediyorlar. Bu mesleğin yapılmasını ve kursunun açılmasını istiyorum. Eminim yetenekli insanlar çıkacaktır. Gözlerim gördüğü sürece bu mesleği yapmayı düşünüyorum. Çevremdeki insanlardan sürekli sipariş geliyor. Özellikle çeyiz, pilavlık ve vazo olarak isteyen çok oluyor. Nasıl ki halılar ilmek ilmek dokunur, ben de çiniyi ilmek ilmek işliyorum." şeklinde konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını atölyesinde yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını atölyesinde yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını atölyesinde yaşatıyor

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