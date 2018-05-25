Unutulmayan seçim müzikleri

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uçan arabaların insanlık için "giyotin" olabileceğini söyledi.

Elazığ'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Palu'da, ilkbahar yağmurlarının ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve ışık huzmeleri görsel şölen sundu.

Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeniden başkan olması durumunda güçlü bir kadroyla Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olacaklarını ifade etti.

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Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Kim Jong-un ile yapacağı zirveyi iptal kararına ölçülü tepki vererek nükleer silah programı konusundaki gerilimi çözmek için bir 'Trump formülü' bulunmasını istedi.

1 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

2 Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi.

3 İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaret ve af isteği tartışılırken İçişleri Bakanlığından suç örgütleriyle ilgili açıklama yapıldı.

4 Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı Batman'da yaşayan 3 genç kız, "arkamızdan konuşuyor" dedikleri kişinin çalıştığı yeri bastı.

5 Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın yardımcı hakemi itmesini saldırı olarak değil, fiili müdahale olarak değerlendirdi ve cezasında 6 maç indirime gitti.

6 Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi, dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olarak İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak.