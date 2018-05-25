Yollarda araçların korna seslerine seçim müzikleri eşlik ediyor, kahvenizi alıp televizyonun karşısına geçtiğinizde mitinglerle, vaatlerini sıralayan siyasetçilerle karşılaşıyorsunuz ve kafanızı kaldırdığınızda renk renk parti bayrakları size göz kırpıyor. Merhaba seçim dönemi...
PARTİLERİN YARIŞI
Yıllardır süregelen bu 'hareketli günlerde' birbirleriyle yarışan partiler, bir yandan da en tuhaf şarkıyı bulmak için yarışıyormuş gibi görünüyor. Peki çıkarabildikleri kadar yüksek sesi çıkararak sokak sokak gezen seçim araçlarında, bu güne kadar neleri dinledik...
İşte unutulmayan seçim müzikleri...