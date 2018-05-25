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Unutulmayan seçim müzikleri

24 Haziran'da yapılacak seçime sayılı günler kala, partiler tek tek seçim şarkılarını, sloganlarını duyuruyor. Yıllar önce de benzer manzaralar, ilginç seçim şarkıları vardı...

Özel İçerik | 25.05.2018 - 11:12..
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Unutulmayan seçim müzikleri

Yollarda araçların korna seslerine seçim müzikleri eşlik ediyor, kahvenizi alıp televizyonun karşısına geçtiğinizde mitinglerle, vaatlerini sıralayan siyasetçilerle karşılaşıyorsunuz ve kafanızı kaldırdığınızda renk renk parti bayrakları size göz kırpıyor. Merhaba seçim dönemi...

Unutulmayan seçim müzikleri

PARTİLERİN YARIŞI

Yıllardır süregelen bu 'hareketli günlerde' birbirleriyle yarışan partiler, bir yandan da en tuhaf şarkıyı bulmak için yarışıyormuş gibi görünüyor. Peki çıkarabildikleri kadar yüksek sesi çıkararak sokak sokak gezen seçim araçlarında, bu güne kadar neleri dinledik...

İşte unutulmayan seçim müzikleri...

Müziğin seçim hali VİDEO

Unutulmayan seçim müzikleri

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