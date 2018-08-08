Karadeniz'de etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri de Ordu Ünye.
165 KİŞİ MAHSUR KALDI
Habertürk'e bağlanan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar sel felakeiyle ilgili: "Can kaybı yok. Bir göçük meydana geldi. Bu göçükte 4 kişi kurtarılmayı bekliyor. 4 köprü yıkıldı. 165 kişi selden dolayı mahsur kaldı ve kurtarılmayı bekliyor." diye konuştu.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ordu Valiliği ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Ünye'de bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.
Ünye'de sel felaketi: 165 kişi mahsur VİDEO