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Ünye'de sel felaketi: 165 kişi mahsur

Ordu Ünye Belediye Başkanı, ilçedeki sel felaketinden dolayı 4 köprünün yıkıldığını ve 165 kişinin kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 16:16..
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Ünye'de sel felaketi: 165 kişi mahsur

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri de Ordu Ünye.

165 KİŞİ MAHSUR KALDI

Habertürk'e bağlanan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar sel felakeiyle ilgili: "Can kaybı yok. Bir göçük meydana geldi. Bu göçükte 4 kişi kurtarılmayı bekliyor. 4 köprü yıkıldı. 165 kişi selden dolayı mahsur kaldı ve kurtarılmayı bekliyor." diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ordu Valiliği ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Ünye'de bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Ünye'de sel felaketi: 165 kişi mahsur VİDEO

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