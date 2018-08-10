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Ünye'de sele kapılan köpek kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir köpek sel sularına kapılmamak için mücadele ederken duruma itfaiye ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 09:20..
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Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar da Tabakhane Deresi taştı. Sele kapılan bir sokak köpeği suda sürüklendi.

Ordu'da sele kapılan köpek kurtarıldı İZLE

KIYIYA ÇIKARILDI

Dere ortasında bir adacığa sığınan köpeği gören vatandaşlar Ünye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla dere yatağına indi, kucağına aldığı köpeği kıyıya çıkardı.

Ünye'de sele kapılan köpek kurtarıldı

GÖZDEN KAYBOLDU

Vatandaşlar kurtarma operasyonunu ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda aldı. Kurtarılan köpek daha sonra çevrede gözden kayboldu.

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