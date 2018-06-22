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Ünye’nin şifalı kumsalları temizleniyor

Mavi bayraklı plajlara sahip olan Ünye’de, şifa kaynağı olarak bilinen kumsallar temizleniyor.

İHA | 22.06.2018 - 12:51..
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Ünye'deki şifa kaynağı plajın aynı oranda temiz kalması için titiz bir çalışma yürüten Ünye Belediyesi, kumsal temizleme çalışmalarını da sezonun başladığı Haziran ayı başından bu yana sürdürüyor.

KUMSALLAR ÜNYE'YE YAKIŞIR HALE GETİRİLDİ

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye’nin 27 km’lik sahil şeridine sahip olduğuna dikkat çekerek, kumsalların turizm kenti olan Ünye’ye yakışır hale getirildiğini söyledi.

Ünye’nin şifalı kumsalları temizleniyor

ROMATİZMAYA VE SEDEFE İYİ GELİYOR

Bu çerçevede Ünye Belediyesi olarak özellikle başta romatizma ve sedef olmak üzere birçok hastalıkta şifalı olduğu yıllardır bilinen ve içerisinde bulunan manyetik toz ile enerji dengeleyen kumsalların temizliği üzerinde durduklarını kaydeden Belediye Başkanı Çamyar, birkaç yıldır hizmete sundukları kumsal temizleme aracı ile sahillerin temiz bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Ünye’nin şifalı kumsalları temizleniyor

SEZON SONUNA KADAR TEMİZLİK OLACAK

Kumsal temizleme aracı, kum zeminin 15 santimetre altına girerek elenmesi gereken atık maddeleri eliyor, ayrıca kumsalı düzenliyor.
Ünye’nin en doğu sahillerinden batı sahillerine kadar olan 27 km’lik alanda yürütülen çalışmalar her hafta rutin olarak sezon sonuna kadar devam edecek.

Ünye’nin şifalı kumsalları temizleniyor



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