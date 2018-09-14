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Urartu kadınlarına ait mezarlar bulundu

Tarihi Van Kalesi Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıllık 7 mezar bulundu.

İHA | 14.09.2018 - 15:01..
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında Tarihi Van Kalesi Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, Urartuların son kadınlarına ait mezarlar bulundu.

Urartu Krallığı tarafından yaptırılan ve Urartuların başkenti olan Tuşba'yı kuş bakışı gören Van Kalesi 3 bin yıldır görkemiyle ayakta kalmaya devam ederken, etrafında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ise heyecanlandıran bulgulara ulaşılıyor.

Urartu kadınlarına ait mezarlar bulundu

2 BİN 700 YILLIK MEZAR

Bu yıl Van Kalesi Höyüğü'nde devam eden kazılarda 2 bin 700 yıllık 7 adet mezar bulundu. Doç. Dr. Erkan Konyar, bulunan takılı kadın mezarlarının höyük ortamında ilk defa karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.

Urartu kadınlarına ait mezarlar bulundu

"ARMAĞANLARIYLA GÖMÜLMÜŞLER"

Geç Urartu tabakasında yeni bir yapıyla karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Konyar, "Eski Van şehri, Van Kalesi ve Van Kalesi Höyüğü kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.Yaklaşık 2 ayı aşkın bir süredir biz bu alanda kazı çalışmalarımızı sürdürmüş bulunmaktayız. 12 ayrı ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmaların sonuna geldiğimiz süreçte daha çok Urartu mahallesindeki kazı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geç Urartu tabakasında bir metropol diyebileceğimiz bir yapıyla karşılaştık. Ölüler armağanlarıyla gömülmüşler." dedi.

Urartu kadınlarına ait mezarlar bulundu


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