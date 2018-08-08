taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.161
USD
5,2638
EURO
6,1186
ALTIN
205,39
PETR
74,6400

Urartu kazıları tarihe ışık tutuyor

Van'da yer alan ve süslemeleri, mimari yapısı ile kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler veren Ayanis, Van ve Çavuştepe kalelerindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

AA | 08.08.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ayanis Kalesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ayanis Kalesi Kazı Başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, bölgede yürütülen kazı çalışmalarının bilim ve turizm açısından önem taşıdığını söyledi.

"AZ BÜTÇE VE BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Yerel yönetimlerin de çalışmaların içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Mehmet  Işıklı, "İşimiz gerçekten zor. Yaklaşık 2 ay tozun toprağın içinde çalışmayı gerektiriyor. Çok az bütçe ve büyük özveriyle bu işler yapılıyor. Bize verilen destekler işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Yapılan çalışmaları uluslararası arenaya taşıyacak bir organizasyona ihtiyacımız var. Urartu'nun başkentinde böyle bir çalıştayın yapılması çok anlamlı olacaktır. Gelecek sene inşallah yerli ve yabancı yüzlerce kişiyi ağırlayarak Urartu çalıştayını yapmayı planlıyoruz." dedi.

Urartu kazıları tarihe ışık tutuyor

"TÜRLERİ YOK OLMUŞ HAYVAN TÜRLERİNE RASTLADIK"

Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da 250 yıl Urartular'a başkentlik yapmış Van'daki 3 merkezde kazı yapıldığını anlattı.

"İğne ile kuyu kazarak" bazı eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Çavuştepe'de yaklaşık 13 kızıl geyik kalıntısı bulduk. Bu, aslında eskiden buradaki hayvan çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Hatta türleri yok olmuş birçok hayvan kalıntısına rastladık. Bir diğer önemli özellik ise Çavuştepe Kalesi'nin Urartular'ın en güçlü olduğu döneme tekabül ediyor. 2. Sardur döneminde Gürpınar Ovası'nda kurulan bir kale. Sur duvarları bütünüyle ortaya çıkarılmış durumda." diye konuştu.

Urartu kazıları tarihe ışık tutuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

58
Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

83
Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

49
Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

117
Kanada'da Gollum'a benzetilen yaratık

Kanada'da Gollum'a benzetilen yaratık

45
Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

18
İsmail Metin Temel Paşa terfi aldı

İsmail Metin Temel Paşa terfi aldı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM