Urartu kazıları tarihe ışık tutuyor

Ayanis Kalesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ayanis Kalesi Kazı Başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, bölgede yürütülen kazı çalışmalarının bilim ve turizm açısından önem taşıdığını söyledi.

"AZ BÜTÇE VE BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Yerel yönetimlerin de çalışmaların içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Mehmet Işıklı, "İşimiz gerçekten zor. Yaklaşık 2 ay tozun toprağın içinde çalışmayı gerektiriyor. Çok az bütçe ve büyük özveriyle bu işler yapılıyor. Bize verilen destekler işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Yapılan çalışmaları uluslararası arenaya taşıyacak bir organizasyona ihtiyacımız var. Urartu'nun başkentinde böyle bir çalıştayın yapılması çok anlamlı olacaktır. Gelecek sene inşallah yerli ve yabancı yüzlerce kişiyi ağırlayarak Urartu çalıştayını yapmayı planlıyoruz." dedi.

"TÜRLERİ YOK OLMUŞ HAYVAN TÜRLERİNE RASTLADIK"

Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da 250 yıl Urartular'a başkentlik yapmış Van'daki 3 merkezde kazı yapıldığını anlattı.

"İğne ile kuyu kazarak" bazı eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Çavuştepe'de yaklaşık 13 kızıl geyik kalıntısı bulduk. Bu, aslında eskiden buradaki hayvan çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Hatta türleri yok olmuş birçok hayvan kalıntısına rastladık. Bir diğer önemli özellik ise Çavuştepe Kalesi'nin Urartular'ın en güçlü olduğu döneme tekabül ediyor. 2. Sardur döneminde Gürpınar Ovası'nda kurulan bir kale. Sur duvarları bütünüyle ortaya çıkarılmış durumda." diye konuştu.