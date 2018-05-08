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Urartu Müzesi'nde 100 bin eser sergilenecek

Van'da bu yıl açılması planlanan Urartu Müzesi'nde çeşitli medeniyetlere ait 100 bin eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

AA | 08.05.2018 - 12:51..
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Van'da, 2011'deki depremlerde hasar gören müzenin yerine Van Kalesi'nin güneyinde yapılan Urartu Müzesi, kenti ziyaret eden turistlere başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ait yaklaşık 100 bin eseri görme imkanı sunacak.

İpekyolu ilçesinde, 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Urartu Müzesi, açılışa hazırlanıyor.

Urartu Müzesi'nde 100 bin eser sergilenecek

TURİZME BÜYÜK KATKI

Kalkınma Bakanlığı tarafından 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında yapılan müzede inşaat çalışmalarının ardından eserlerin yerleştirilmesine başlandı.

Uzman ekiplerce, depremde hasar gören müzeden taşınan tarihi eserler, ekiplerin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalarla yeni yerlerine yerleştiriliyor. Başta Urartular olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait yaklaşık 100 bin eserin sergileneceği müzenin, kenti turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Urartu Müzesi'nde 100 bin eser sergilenecek

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