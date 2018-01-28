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Ürdün ABD üretimi helikopterlerini teslim aldı

Ürdün, düzenlenen askeri törenle ABD üretimi Black Hawk helikopterlerini teslim aldı.

İHA | 28.01.2018 - 22:43..
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Ürdün, düzenlenen askeri törenle ABD üretimi Black Hawk (kara şahin) helikopterlerini teslim aldı. Törene Ürdün Prensi Faisal bin El Hüseyin, Amman’daki ABD Temsilcisi Henry Wooster, ABD Merkez Komutanlığı Komutanı General Joseph Fotill katıldı.

Ürdün ABD üretimi helikopterlerini teslim aldı


TOPLAM 12 OLDU

Ürdün Silahlı Kuvvetlerindeki Black Hawk helikopterlerinin sayısı 12'ye ulaşmış oldu. Helikopterler, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ olmak üzere, Ürdün sınırlarını dış tehditlere karşı güvence altına almaya yardım edecek. Öte yandan ABD, Black Hawk helikopterlerinin ilk grubunu Mart 2017’de teslim etmişti.

Ürdün ABD üretimi helikopterlerini teslim aldı

Ürdün ABD üretimi helikopterlerini teslim aldı


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