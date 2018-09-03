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Ürdün Filistin ile konfederasyona sıcak bakmıyor

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı Filistin ile konfederasyon kurulmasını istemedi.

AA | 03.09.2018 - 05:00..
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Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisinden, Filistin ile konfederasyon kurulmasının, Filistin halkının "gasbedilen topraklarını geri alma" hakkını kaybetmesi anlamına geleceği belirtildi.

ÇÖZÜMLER KABUL EDİLMEYECEK

Adayile, Ürdün halkının ve Filistinlilerin hakları pahasına olacak hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Partinin Sözcüsü Murad el-Adayile yaptığı açıklamada, "Konfederasyon fikri, Filistin halkının gasbedilmiş topraklarını kurtarma hakkını kaybetmesi demektir. Bu hak ancak tüm Filistin topraklarının kurtarılmasıyla kazanılır." dedi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramallah'ta "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın, kendisine Ürdün ile konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

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