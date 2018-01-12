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Ürdün İsrail'in Filistin'e yerleşmesine tepki gösterdi

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yüzlerce yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi.

AA | 12.01.2018 - 22:40..
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Ürdün hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, İsrail'in, iki devletli ve barışçıl çözüme inanmayan tek taraflı politikalarında ısrarcı olduğunu belirtirken, uluslararası kanunlara da aykırı olduğunu söyledi.

Ürdün İsrail'in Filistin'e yerleşmesine tepki gösterdi

İSRAİL YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE HIZ VERDİ

"İsrail'in yerleşim faaliyetleri, yasa dışıdır ve kabul edilemez. Bu faaliyetler barış süreci için doğrudan tehdit, uluslararası toplumun iradesine meydan okumadır." ifadesini kullanan Mumini, uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme, adalet ilkeleri ile uluslararası kanunları savunma ve İsrail'e yasa dışı faaliyetlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı. Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası faaliyetlerine hız vermişti.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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