Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Kudüs uyarısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan Kral Abdullah, Filistin meselesinde iki devletli çözüm planının önemine vurgu yaptı.

TRUMP'A: YANINDA DURACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışın gerçekleşmesi için sarf edeceği çabaları desteklediğini belirten Kral Abdullah, "Yanında duracağız ve ortağın olacağız." dedi.

"KUDÜS SORUNU ÇÖZÜLMEZSE FELAKET OLUR"

Kral Abdullah, "Kudüs, üç semavi din arasındaki birlikte yaşama ve barış temelidir. Kudüs meselesinin çözümsüz bırakılması felaket sonuçlar doğuracaktır. Bu şehrin korunması, bir öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusuna da değinen Kral Abdullah, "Terör ve aşırılıkla mücadele için hepimizin tek saf olması gerekiyor. Terör örgütleri, yanlış dini ideolojiler benimsiyor. Bu örgütler haricilerdir, İslamı temsil etmiyorlar. Terörün kurbanlarının çoğu, Araplar ve Müslümanlar." diye konuştu.