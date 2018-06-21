Ürdün Kralı ile Trump Beyaz Saray'da görüşecek

Yeni haftannın ilk gününde Ürdün Kralı 2. Abdullah ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Ürdün Kralı ve Trump’ın ikili ilişkiler ile bölgesel konular ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

SENATO İLE DE DÖRÜŞECEK

Öte yandan, Kral 2. Abdullah bir kaç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında, ABD yönetiminden yetkililer ile ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Ürdün Kralı 2. Abdullah’a ABD ziyaretinde eşi Kraliçe Rania eşlik edecek.