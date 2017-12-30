Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki kardeşini ve kuzenini ordudan atarak ev hapsine attırdı. Kral Abdullah'ın kardeşlerinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile anlaştığı iddia edildi.





"SUUDİ ARABİSTAN VE BAE İLE ANLAŞTILAR"

Arap medyasından Al-Sura'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ortaklaşa Kral Abdullah'ı devirmek için 2 kardeş ve kuzeniyle anlaştı.

Ürdün istihbarat servislerinin bu anlaşmayı fark etmesi üzerine Kral Abdullah, iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden erken emekli ederek ev hapsine aldırdı.