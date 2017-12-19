taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8344
EURO
4,5434
ALTIN
155,43
PETR
63,7100

Ürdün Kralı Kudüs için Papa'yla görüştü

Ürdün Kralı II. Abdullah, Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi konusunda Papa Francis ile görüştü.

İHA | 19.12.2017 - 22:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Görüşmede bölgesel barış ve istikrarın anahtarı olan Filistinlilerin, Müslümanların ve Hıristiyanların Kudüs’teki haklarını korumak için yoğunlaşan çabaların önemini vurgulandı.

Ürdün Kralı Kudüs için Papa'yla görüştü

KUTSAL ALANLAR KORUNACAK

Kral Abdullah, Kudüs’teki yasal ve tarihsel statükonun korunması için çağrıda bulundu. Abdullah, ABD’nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiğini vurgulayarak, kararın kapsamlı şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti. Ürdün’ün, Kudüs’teki İslam ve Hıristiyan kutsal alanların koruyucusu olarak tarihi ve dini rolü üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Papa, Kudüs kararıyla ilgili BM kararlarına uygun olarak hareket edilmesini, daha fazla şiddet ve gerginliğin yaşanmaması için Kudüs’ün statükosuna saygı duyulması yönünde çağrıda bulundu.

İlginizi Çekebilir
İsrailli bakan: Kudüs için bedel ödemeye razıyız
İsrail Savunma Bakanı Liberman, Trump'ın Kudüs kararının ödenmesi gereken bir bedel olduğunu iyi bildiklerini söyledi.
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

110
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

464
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

242
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

262
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

69
Suudi akademisyenden yüz kızartıcı Kudüs sözleri

Suudi akademisyenden yüz kızartıcı Kudüs sözleri

443
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM