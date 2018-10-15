Ürdün-Suriye sınırındaki Cabir-Nasib Kapısı yeniden açılacak

Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin teknik ekiplerinin, Cabir Sınır Kapısı'nda düzenlediği toplantıda, sınır kapısının yeniden açılması için gerekli nihai prosedürler konusunda anlaştığını aktardı.

3 YIL ÖNCE KAPATILDI

Guneymat, toplantı sonucunda Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın 15 Ekim Pazartesi (bugün) itibarıyla açılması üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Suriye ile Ürdün arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen Cabir-Nasib Sınır Kapısı, yaklaşık üç yıl önce güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Ürdün'ün Suriye'ye açılan "Ramse" ve "Cabir" sınır kapıları bulunuyor. Bu kapıların karşısında Suriye tarafında ise "Eski Gümrük" ve "Nasib" sınır kapıları yer alıyor.