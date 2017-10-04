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Paris'te Ürdün ataşeliğine saldırı

Fransa'da bulunan Ürdün ataşeliğinin önünde motosiklet patladı.

04.10.2017 - 11:02
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Fransa’nın başkenti Paris’teki Ürdün askeri ateşedliği önünde bir motosikletin patladığı belirtildi. Saldırının üzerinde terör şüphesi bulunsa da henüz bir örgütten üstelenme açıklaması gelmedi.

Paris'te Ürdün ataşeliğine saldırı

ÜRDÜN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin resmi haber ajansı Petra’ya yaptığı son dakika açıklamada, Paris’teki askeri ataşeliklerinin önünde bir motosikletin patladığını duyurdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bina önündeki araçlar hafif hasar aldı. Fransız makamları, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Paris'te Ürdün ataşeliğine saldırı

Paris'te Ürdün ataşeliğine saldırı

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