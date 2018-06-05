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Ürdün'de protestolar devam ediyor

Ürdün'de Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasına rağmen vergi yasası protestoları sürüyor.

AA | 05.06.2018 - 12:33..
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Ürdün'de hükümetin onayladığı tartışmalı gelir vergisi yasası, bugün de başkent Amman'daki Başbakanlık binası çevresinde toplanan yüzlerce Ürdünlü tarafından protesto edildi.

Ürdün'de protestolar devam ediyor

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Hükümet binasının bulunduğu Ed-Duvvar er-Rabı bölgesine ulaşabilmek için birkaç gruba ayrılan göstericiler, polis tarafından engellendi. Göstericiler, hükümetin icraatları aleyhinde sloganlar attı.

Ürdün'de protestolar devam ediyor

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri hükümet binasının etrafını bariyerle çevirdi.

Genel Güvenlik Operasyonları Müdür Yardımcısı Fevvaz el-Muayita, gösteri alanında yaptığı basın açıklamasında, protestoculara yönelik uygulamalarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Ürdün'de protestolar devam ediyor

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Muayita göstericilere "barışçıl eylemlerine, görüşlerini medeni şekilde ifade etmeye, kendilerini korumak ve hizmet vermek için bulunan güvenlik güçleriyle iş birliğine devam etmeleri" çağrısında bulundu.

Ürdün'de protestolar devam ediyor

Öte yandan, ülkenin güneyindeki El-Kerak ve kuzeyindeki İrbid ve Er-Remse'de de gösteriler düzenlendi.

Ürdün'de protestolar devam ediyor

ÜRDÜN'DE ÇIKARILAN VERGİ YASA TASARISI

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

Ürdün'de protestolar devam ediyor

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti. Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

DÜNYA BANASI DENEYİMLİ İSİM

Ürdün Kralı Abdullah, yoksulları etkileyen IMF destekli reformlara karşı yoğun protestolar üzerine başbakanlıktan istifa eden Hani Mulki'in yerine Dünya Bankası'nda ekonomist olarak çalışmış olan Ömer el Rezzaz'ı dün yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ürdün'de protestolar devam ediyor

Bir bakanlık kaynağı, Kral Hüseyin'in Mulki hükümetinde eğitim bakanı olarak görev yapan Rezzaz'ı başbakan olarak atadığını söyledi.

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