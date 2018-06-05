Ürdün'de protestolar devam ediyor

Ürdün'de hükümetin onayladığı tartışmalı gelir vergisi yasası, bugün de başkent Amman'daki Başbakanlık binası çevresinde toplanan yüzlerce Ürdünlü tarafından protesto edildi.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Hükümet binasının bulunduğu Ed-Duvvar er-Rabı bölgesine ulaşabilmek için birkaç gruba ayrılan göstericiler, polis tarafından engellendi. Göstericiler, hükümetin icraatları aleyhinde sloganlar attı.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri hükümet binasının etrafını bariyerle çevirdi.

Genel Güvenlik Operasyonları Müdür Yardımcısı Fevvaz el-Muayita, gösteri alanında yaptığı basın açıklamasında, protestoculara yönelik uygulamalarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Muayita göstericilere "barışçıl eylemlerine, görüşlerini medeni şekilde ifade etmeye, kendilerini korumak ve hizmet vermek için bulunan güvenlik güçleriyle iş birliğine devam etmeleri" çağrısında bulundu.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki El-Kerak ve kuzeyindeki İrbid ve Er-Remse'de de gösteriler düzenlendi.

ÜRDÜN'DE ÇIKARILAN VERGİ YASA TASARISI

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti. Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

DÜNYA BANASI DENEYİMLİ İSİM

Ürdün Kralı Abdullah, yoksulları etkileyen IMF destekli reformlara karşı yoğun protestolar üzerine başbakanlıktan istifa eden Hani Mulki'in yerine Dünya Bankası'nda ekonomist olarak çalışmış olan Ömer el Rezzaz'ı dün yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bir bakanlık kaynağı, Kral Hüseyin'in Mulki hükümetinde eğitim bakanı olarak görev yapan Rezzaz'ı başbakan olarak atadığını söyledi.