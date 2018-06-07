Ürdün'de gelir vergisi yasa tasarısının iptali istemiyle 8 gündür devam eden gösteriler şiddet noktasına ulaştı. Başkent Amman'da, hükümet binası yakınında göstericilerin toplanma yerlerinden Ed-Duvvar er-Rabı meydanında dün akşam da yüzlerce kişi bir araya geldi.

Ürdün'de protestolar şiddetleniyor ViDEO

BİR POLİS BIÇAKLANDI

Hükümetin ekonomi politikasını kınayan ve reform yanlısı slogan atan göstericiler, "vatandaşların omuzlarına yüklenen" kararların alınması sorumluluğunun parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine ait olduğunu ifade etti.

Protestocu grup, meclisin feshini ve eski Başbakan Hani el-Mulki hükümetinin onayladığı gelir vergisi yasasının geri çekilmesini istedi. Meclis önünde gerçekleştirilen eylemlerde kavga çıktı, bir polis bıçaklandı.

ŞİDDET OLAYLARI

Saldırganın suç aletiyle yakalandığı, hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Eylemlerde bir polisin bıçaklanması üzerine polislerin de karşılık vermesine onay verildi. Jandarma ve polisler bir haftadır tek bir karşılık vermediği göstericilere sert cevaplar vermeye başladı. Eylemcilere dayak atmaya başlayan polis ve jandarma, göstericileri yaka paça ederek gözaltına aldı.

TARTIŞMALI VERGİ YASASI

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk etmişti. IMF'nin diktesi olarak görünen tasarı birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı. Ürdün'de geçen hafta yeni vergi düzenlemesinin IMF tarafından dikte edildiği söylemiyle iptal edilmesine yönelik gösteriler başlamıştı. Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise Mulki'den boşalan koltuğa ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.