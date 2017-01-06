Ürdün'de Reina kararı: 12 kişi için soruşturma

Associated Press'in Ürdün medyasını kaynak göstererek geçtiği habere göre, İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını öven 12 kişi için soruşturma başlatılacağı açıklandı.
Bir teröristin otomatik tüfekle düzenlediği saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 65 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden 2'si Ürdün vatandaşıydı.
TÜRKİYE'DE DE SOSYAL MEDYA MERCEK ALTINDA
Türkiye'de de terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
DHA'nın haberinde, şu ana kadar 20’ye yakın sosyal medya hesabının incelemeye alındığı belirtilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği ifade edilmişti.
Bu kişiler hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.