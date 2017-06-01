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Ürdün'den İsrail'e Mescidi Aksa notası

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisi korumasında Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail büyükelçisini çağırdı.

01.06.2017 - 00:52
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Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Bakanlığın Büyükelçiliğe teslim ettiği notada, Yahudi yerleşimcilerin geçen çarşamba ve hafta başından bu yana Mescidi Aksa'ya girişinin tekrarlandığı ifade edildi.

İsrail hükümetine bu tür saldırıları ve provokatif eylemleri hemen durdurma ve Ürdün'ün Müslümanların Kudüs'teki kutsal değerlerini koruma hakkına saygı gösterilmesi çağrısı yapılan notada, bu tür eylemlerin, Müslümanları provoke ettiği, İsrail ile Ürdün arasında yapılan barış anlaşmasının 9'uncu maddesini ihlal anlamı taşıdığı ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu kaydedildi.

Notada ayrıca, "Bu eylemler, iki ülkenin ilişkilerine zarar veriyor, gerginliği hafifletme ve Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihsel durumunu muhafaza etme çabalarını baltalıyor." ifadeleriyle uyarıda bulunuldu.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, sabah saatlerinde 150 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini bildirmiş, yerleşimcilerin Aksa'ya baskınlarının öğleden sonra da devam edeceğini belirtmişti.

Radikal Yahudi gruplar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu. Şavuot Bayramı Yahudiler tarafından "Hazreti Musa'ya Sina Dağı’nda Tevrat’ın vermesinin yıl dönümü" olarak kabul ediliyor.

İsrailli radikal Yahudiler cuma ve cumartesi günleri dışında her gün sabah ve öğleden sonra gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor. İsrail polisi korumasında Aksa'nın avlusuna alınan Yahudiler, burada ibadet etmeye çalışarak Müslümanlara karşı provakatif davranışlarda bulunuyor.

Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mart 2013'te, Ürdün'e "Kudüs'ü ve kutsal değerleri koruma hakkını" veren anlaşmayı imzalamıştı. Ürdün ayrıca 1994 yılında İsrail ile imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma hakkını korurken, Ürdün Vakıflar Bakanlığı çatısı altında 300'ü Mescid-i Aksa muhafızı olmak üzere Kudüs'te 850 kişi görev yapıyor.

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