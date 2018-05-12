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Ürdün'den Trump'ın Kudüs kararına protesto

İsrail sınırına akın eden binlerce Ürdünlü, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.

İHA | 12.05.2018 - 04:13..
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Binlerce Ürdünlü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını protesto etmek için İsrail - Ürdün sınırında bir araya geldi.

Ürdün'den Trump'ın Kudüs kararına protesto

"BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATIN" TALEBİ

‘Dönüşün Adresi Kudüs’ adını verdikleri protestolar için toplanan göstericiler Filistin halkı topraklarına dönüş hakkını savunarak Amman’daki İsrail büyükelçiliğinin kapatılmasını talep etti.

Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında, 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerin başından bu yana 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli de yaralandı.

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