Ürdünlü iş adamı Sabih al Masri Arabistan'da tutuklandı

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Filistin-Ürdün vatandaşı olan Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, çarşamba günü Riyad'a ziyaretinde yakalandı.

İŞ ADAMI HAVALİMANINDA TUTUKLANDI

Yakın çevresinin gitmemesi için uyardığı iş adamı, uyarılara kulak asmayarak Riyad'a gitti. Riyad'a iş toplantısı için giden Masri'nin tutuklandıktan sonra iki kişiyi telefonla aradığı belirtildi. Bunlar arasında Masri'nin iş ortakları ve banka yönetimi olduğu gelen bilgiler arasında.

ABD'NİN KUDÜS KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştirmiş ve Ürdün de bu karara en fazla tepki gösteren ülkelerin başında yer almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN İNTİKAM ALIYOR

Verdiği bu tepkiyle Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE tarafından baskı altına alınmıştı.

Ürdün ekonomisi üzerinde büyük etkisi olan Masri'nin neden belirtilmeden tutuklanması Suudi Arabistan'ın Ürdün'ü dizginlemek için yeni bir yönteme başvurduğu ve intikam almak için bu kararı verdiği yorumlarına neden oldu.

REUTERS/Faisal Al Nasser

TUTUKLAMALARLA VELİAHT PRENS GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR

Suudi Arabistan'da daha önceki dalgada 11 prens ve 4'e yakın bakan tutuklanmıştı. Otoriterler, bunun yeni bir dalganın habercisi olabileceğini belirtirken, tutuklamalarla birlikte Suudi Arabistan'da veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın gücünü pekiştirmiş olacağını da belirtiyor.