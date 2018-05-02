Ürdün'ün turizm merkezi Ölü Deniz

Aybüke SENGİR / [email protected]

Deniz seviyesinin 408 metre altında yer alan yeryüzündeki en alçak nokta burası. Ürdün Nehri de dahil olmak üzere birçok nehrin suyu Ölü Deniz'e ulaştıktan sonra aşırı tuzu ve meşhur minarelleriyle ziyaretçilerin akımına uğruyor. Buraya gelen turistler su üzerinde yatıp kitap okuyabiliyor.

YERYÜZÜNÜN EN DERİN NOKTASI

Deniz seviyesinin 408 metre altında yer alan yeryüzündeki en alçak nokta burası. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, kendilerini koyu kahverengi Ölü Deniz çamuruna serpiştirmek, çamurlarını ılık ve kuru güneş ışığında cildini maskelemek ve daha sonra mineral bakımından zengin tuzlu sularında yıkanmak için geliyor.

AĞRILARI AZALTIYOR DERİYİ TEMİZLİYOR

Ürdün Ölü Deniz'in faydaları saymakla bitmiyor. Sahip olduğu kalsiyum sayesinde dış deri tabakasını arındırması ve ağrıyı ortadan kaldırması, sodium ile cildin doğal dengesini sağlaması, brom ile kas gerginliğini rahatlatması, potasyum sayesinde vücut içerisinde su dengesini düzenlemesi ve iyot ile tiroid bezlerinin ve metabolizmanın çalışmasını sağlıyor.

HAVASI DA SAĞLIKLI

Burada hava bile daha sağlıklı. Barometrik basınç nedeniyle oksijen bakımından zengin bir yer. Astım hastası olanlar burayı tercihlerinin birinci sırasına koymalı.

AŞIRI TUZLU

Denizin suyu o kadar tuzlu ki gözünüze herhangi bir su girmesi durumunda birkaç dakika acı çekmeye hazır olun.

ETRAFINDA NE YAPABİLİRİM

Ölü Deniz’in Kuzeydoğu sahili lüks tatil köyleri ile kaplı. Burada spa uygulamalarının keyfini çıkarabilir, gün batımını seyredebilir,Batı Şeria’ya ve Kudüs’teki uzak ışıklara göz atabilirsiniz.

5 YILDIZLI OTELLERDE KALABİLİRSİNİZ

Yıl boyunca güneş ışığı, kuru hava ve hiç kalabalık olmadığından, sekiz uluslararası dört ve beş yıldızlı tatil köyü Ürdün tarafında, Ölü Deniz'in tuzlu kıyılarını şekillendiriyor. Her tesis, konukların gün içinde giriş yapabilmeleri için, kendileriyle ilgilenecekleri özel bir su bölümüne sahip. Buranın en meşhur oteli; Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea. Otel’in Babil’den esinlenerek tasarlanan bahçeleri, tepeden göle doğru uzanıyor.