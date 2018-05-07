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Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

Manisa'da bir ay önce Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde başlayan kiraz hasadında üretici sezonun ilk kirazının kilosunu 100-150 lira arasında satarken, fiyatlar 5 liraya kadar geriledi.

DHA | 07.05.2018 - 10:10..
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Türkiye'de erkenci kirazın merkezi Manisa'nın Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki kiraz üreticisi son zamanlarda fiyatların düşmesinden şikayet etti.

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

7 Nisan'da ilk hasadı yapan üretici, kirazın kilosunu 100-150 lira arasında sattı. Zaman içinde fiyatlar 20 ile 30 lira arasında seyrederken, son günlerde kiraz pazarında durgunluk yaşandı. Üretici kirazın kilogramının tüccarda 5 liraya kadar düşmesinden yakındı.

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

Bin ağaçtan kiraz toplayan kiraz üreticisi Metin Koyuncu, kirazın kilo fiyatının 10 liradan aşağı düşmemesi gerektiğini belirtip, "Son zamanlarda üretim maliyetleri çok yükseldi. Para kazanamaz duruma geldik. Bu sene kirazda rekolte ve kalite güzel. Ancak fiyatlar ani düşüş yaşadı. 1-2 gün kiraz toplamadık. Kirazın ilk çıktığı günlerde kilosu 100- 150 liradan satıldı. Daha sonra fiyatlar kendiliğinden düştü. Elimizde çok fazla turfanda kiraz olmadığından ilk mahsülden çok para kazanamadık. Şu an fiyatlar ortalama 5-6 lira civarında. En düşük 3 liradan satılıyor. Ancak 3 liradan satılan bizim tabirimizle 'çıkma kiraz' çok fazla tercih edilmez. En kaliteli kirazın kilosu 12 liraya kadar çıkıyor. Mal satımında çok zorluk çekiyoruz. Tüccarlar almıyor. Ancak iç piyasada yakın çevredeki pazarcılara satıyoruz. Biz üreticisi olarak maliyetler yüksek olduğu için kiraz fiyatlarının 10 liradan aşağı düşmemesini bekliyoruz." dedi.

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

"GİRDİLER ARTIYOR AMA FİYAT ARTMIYOR"

İşçiler tarafından tarladan toplanan kirazı tüccara satmak için Sancaklı Bozköy kiraz pazarına getiren Metin Koyuncu, tüccarla yaptığı pazarlık sonucu kilosu 5 liradan kirazını sattı. Bir başka kiraz üreticisi Hasan Aydın da fiyatların dalgalı olmasından yakındı. Aydın,  "Bu sene geçmiş yıllara göre verim iyi. Bu yıl afet olmamasından dolayı zarar yok. Ancak fiyatlar çok dalgalı. Ürünlerimizin fiyatları bu yıl düşük. Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği fiyatlar yok. Fiyatlardan biz memnun değiliz ama inşallah tüketici memnun olur. Bugün kiramızı kilosunu 12 liraya verdim. Ancak aynı kirazı dün de 4 liradan satabilmiştim. Kirazın cinsine ve durumuna göre fiyat değişiyor. Bir gün önce 6 liraya 8 liraya verdiğimiz kirazı bir gün sonra 3- 4 liraya alıyorlar. Hatta hiç almayanlar var. Her gün aşağı doğru düşen bir fiyat trendi var. İşçiye 85 liraya kiraz toplatıyoruz, mazot pahalı. Girdiler artıyor ancak buna paralel olarak fiyatlar artmıyor." diye konuştu.

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

"SATMAKTA ZORLANIYORUZ"

Kiraz tüccarı Hüseyin Karakoç da piyasanın durgun olduğunu ifade etti. Kirazı ortalama 5 liradan satın aldıklarını ifade eden Karakoç, yeni çıkmaya başlayan Napolyon cinsi kirazın kilosunun da 15-20 lira arasında satıldığını ancak zamanla bunun fiyatının da düşeceğini söyledi.

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

Aldıkları kirazları genellikle İstanbul'a gönderdiklerini kaydeden Karakoç, "Üretici de biz de memnun değiliz. Satmakta zorlanıyoruz. Bazen zararına veriyoruz. Hayat pahalılığı bunda çok etkili. Ortalama olarak 5 liradan alıyoruz. En iyi fiyat da kilo başına 10-12 lira. Buradan iç piyasaya İstanbul'a çalışıyoruz. Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihraç eden firmalar da var. Biz kar edemiyoruz. 5 liraya aldığımız ürünü  burada paketliyoruz. 30 işçi çalıştırıyorum. Toptan satış fiyatları düşük ancak perakende satış fiyatları yüksek. İlk zamanlar kilosu 80-100 liradan almıştık. Ancak tonajı çok azdı." dedi.

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü

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