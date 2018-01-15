Urfa'da bir sürücü motosikletteki 4 kişiyi ezip kaçtı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aşırı hız yapan bir otomobil, 2. katta bulunan dişçiye girdi. Kazada iki kişi yaralandı.

Hatay'ın Bekbele mahallesinde uzun namlulu bir grubun görülmesi ihbarı üzerine emniyet ekibi harekete geçti.

Kadınlar Futbol 3. Ligi'ndeki Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşmasının son dakikasında futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin güçlükle ayırdığı kavganın ardından maç tatil edildi.

Kadın futbolcular kavga etti; maç tatil edildi

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Türkiye'den YPG ordusu kuran ABD'ye gözdağı

ABD'nin YPG ordusu kurmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Her türlü tehditi bertaraf etmeye kararlı ve muktediriz" açıklaması yaptı.