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Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 5. At'la Terapi Merkezi'ni Şanlıurfa Hipodromu'nda açtı.

14.11.2017 - 09:02
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Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan, engelli çocukların tedavisine alternatif olarak hayata geçirilen At'la Terapi Merkezi'nin 5'incisi, Şanlıurfa Hipodromu'nda açıldı.

Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak

Merkezin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı.

Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak

Eker, burada yaptığı açıklamada, "Bu merkezlerin sayısının artması çok sevindirici. Bunlar özellikle bedensel engelli çocukların, down sendromluların ya da otistik olanların sosyalleşmesinin at üzerinden rahatlıkla yapılabilmesi için, terapisi atla yapılabilecek olan çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onları tedavi etmek için çok önemli merkezler. Bunların sayısı ne kadar artarsa o kadar yararlı.

Şanlıurfa'da böyle bir merkezin açılması çok önemli. Bu merkezler, mesela ortopedik özürlülere fizyoterapi açısından, rehabilitasyon açısından çok katkı sağlıyor. Bu çocukların vücutlarının yürüyüşle ya da aktiviteyle çalışmayan kasları at bindiği zaman çalışıyor, güçleniyor. Böylelikle rehabilitasyon imkanı doğuyor. İkinci önemli nokta iletişim. Atların insanlarla çok önemli benzerlikleri var. İnsanlar atlarla spor yaptığı zaman bu iletişimi kurma imkanı oluyor. İnsanı hem fiziksel hem ruhsal olarak rahatlatıyor." dedi.

Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak- FOTO GALERİ

"DÖRT HİPODROMDA HER HAFTA 550 TERAPATİK BİNİŞ YAPTIRIYORUZ"

TJK Başkanı Ekinci atla terapiyi "Sözün bittiği yer" olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Hedef olarak da bütün hipodrom olan şehirlerde bu hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak

At'la Terapi Merkezi'nin beşincisini Şanlıurfa'da açtıklarını anımsatan Ekinci, şu bilgileri verdi:

"Diğer hipodromlarımızda da bu hizmeti devam ettirmeye çalışacağız. Yaklaşık dört hipodromda her hafta 550 terapatik biniş yaptırıyoruz. Bu müthiş netice veren bir terapi. Geçtiğimiz dönem İstanbul'da konuşamayarak gelip, konuşarak gidenleri gördük ve ilk kelimesinin 'At' olduğuna şahitlik ettik. Yürümeyen çocukların yürüdüğünü gördük.

Bu, özellikle down sendromlular, ortopedik özürlüler için müthiş bir terapi aracı. Ayrıca sağlıklı toplum için, at binmenin önemini insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü at, resmen psikolojik tedavi yapan bir canlı. ABD'de yapılan bir araştırma, 28 gün birer saat atla vakit geçirmenin 6 aylık bir psikolojik tedaviye denk geldiğini gösteriyor."

ENGELLİ ÇOCUKLAR MERKEZDEN ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Açılış kapsamında Şanlıurfa'da Türkiye Binicilik Federasyonu-Atlı Dayanıklılık Yarışması, show yarışması ve atlı gösteriler gerçekleştirildi. Merkezin açılış etkinliğinde Şanlıurfa Atlı Dayanıklılık Yarışması Göbeklitepe Kupası ödül törenleri ile 2017 yılı Sonbahar-Kış Yarış Sezon açılışı da yapıldı.

Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak

Atlı Dayanıklılık Yarışması'nda üçüncü olan Mehdi Eker'e madalya ve kokartı TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Veteranlar Yarışmasındaki müşterek birinciler Atıf Bülent Bora ve Yasin Kadri Ekinci'ye ödülleri ise Mehdi Eker tarafından verildi.

Verilen bilgiye göre engelli çocukların tedavisine alternatif olarak hayata geçirilen At'la Terapi Merkezi şu an İstanbul Veliefendi, Diyarbakır, İzmir Şirinyer ve Bursa Osmangazi hipodromlarında hizmet veriyor.

Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak

BİNLERCE ÇOCUK ÜCRETSİZ TEDAVİ GÖRDÜ

Beşincisi Şanlıurfa Hipodromu'nda bugün hizmete açılan merkezlerde şu ana kadar binlerce çocuk ücretsiz tedavi gördü.

Merkezde özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde terapatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

DOKTOR RAPORU GEREKİYOR

Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 10.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek merkezden, tedavisine doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak

Bu arada TJK Başkanı Ekinci, yarışma kapsamında bindiği attan düştü, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ekinci daha sonra açılış törenine katıldı.

Etkinliğe, Şanlıurfa'daki halk ve engelli çocuklar ile aileleri katılırken, TJK tarafından tişört ve kartondan yapılan oyuncak maskelerin çocuklara dağıtımı sırasında yoğunluk oluştu.

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