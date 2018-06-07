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Urfa'nın patlıcan kebabı tescillendi

Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerden patlıcanlı kebabın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesi sevinçle karşılandı.

AA | 07.06.2018 - 16:22..
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Urfa'nın patlıcan kebabı tescillendi

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen Şanlıurfa'da, tarihsel birikim ve coğrafi konumun sağladığı lezzet zenginliğini tescil ettirmek için çeşitli kurumlar çalışmalar yapıyor.

Mutfağıyla öne çıkan tarihi şehirde, hünerli ellerde şekillenen lezzetler, yeni nesillere geleneksel yöntemlerin yanı sıra patentli olarak da aktarılıyor.

Urfa'nın patlıcan kebabı tescillendi

URFA'NIN LEZZETİ ARTIK TESCİLLİ

Şehrin yöresel lezzetlerden patlıcanlı kebap, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Halil Peltek, "Daha önce 17 ürünümüz tescillenmişti. Son olarak da patlıcanlı kebap tescillendi. Patlıcanlı kebap, Şanlıurfalıların en çok tükettiği lezzetlerden biri olarak dikkati çekiyor. Tescil aşamasında olan ürünlerimiz var, tescil başvurusunda bulunacağımız ürünlerimiz var. Kente özgü diğer yöresel ürünlerimizin tescili için de çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Urfa'nın patlıcan kebabı tescillendi

ÜNÜ TÜRKİYE'YE YAYINLAN PATLICANLI KEBAP

Kebap ustası Halil Aişeoğlu, Şanlıurfa'nın önemli lezzetlerinden patlıcanlı kebabın tescil edilmesinden duyduğu memnuniyeti anlattı. Patlıcanlı kebabın lezzetinin şehirde yetişen ürünlerden yapılmasından kaynaklandığını söyleyen Halil Aişeoğlu, "Patlıcanlı kebabın iyisi, daha önce tescillenen Birecik patlıcanıyla ve bölgede yetişen kuzuların etiyle yapılır. Kuzunun özellikle kaburga kısmındaki etle yapılırsa çok güzel olur. Dana etiyle veya but kısmıyla yapılan kebap lezzetli olmaz. Yerli ve yabancı müşterilerimiz patlıcanlı kebabı çok beğeniyor. Şanlıurfa'da çok tüketilen, ünü Türkiye'ye yayılan patlıcanlı kebabın tescil edilmesi bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu.

Urfa'nın patlıcan kebabı tescillendi

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