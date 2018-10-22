Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor

Yaklaşık 30-35 yıl öncesine kadar 200'ü aşkın farva ustasının bulunduğu kentte bugün yöreye özgü bu giysi türünü yapan son 2 usta, asırlık mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Önceleri Şanlıurfa ve bölgedeki talepler dışında Suriye, Lübnan, Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinden de alıcı bulan ustalar, artık sadece siparişle farva yapıyor.

Irak, İran, Suriye gibi ülkelerde de tercih edilen ve farva adı verilen kürklerin fiyatları kalitelerine göre bin ve 5 bin lira arasında alıcı buluyor.

ÖZELLİKLE YAŞLILAR ALIYOR

Tarihi Kürkçü Hanı'nda mesleğini sürdürmeye çalışan 57 yaşındaki farva ustası İmam Karadaş, kuzuların tüylü derilerinden yapılan yakasız ve cepsiz yapılan, dış kısmı şakaf adındaki özel kumaşla kaplanan bol bir giysi olan farvanın, kış aylarında genellikle yaşlılar tarafından tercih edildiğini söyledi.

MESLEĞİN SON TEMSİLCİSİ

Mesleğin son ustalarından İmam Karadaş, önceki yıllarda Kürkçü Pazarı'ndaki 200'e yakın usta tarafından yılda 5 bine yakın farva yapıldığını ve tamamının satıldığını belirterek, teknolojinin gelişmesiyle bu giysilere rağbet kalmadığını kaydetti.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

İmam Kardaş, "Eskiden insanlar soğuktan korunmak için farva alırdı ama şimdi şartlar değişti. Gideceği bir yere klimalı aracıyla gidiyor, eve gidiyor doğal gazlı. Ondan dolayı ihtiyaç duymuyor. Kuzu derisi alıyoruz, çeşitli işlemlerden geçirerek farva haline getiriyoruz. Bir farvanın yapılması bir hafta sürüyor. Fiyatları da belli olmuyor, pazarda açık arttırma usulüyle satılıyor. Birçok meslek gibi bu meslek de bitmek üzere" dedi.





"SİPARİŞE GÖRE YAPIYORUZ"

İmam Kardaş, "Eskiden 200'e yakın bu işi yapan varken şimdi benimle birlikte 2 kişi kaldık. Elimden geldiği kadar mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sabah erken dükkana geliyorum akşam kapatıyorum. Çünkü yaş ilerlediği için artık eskisi kadar çok çalışamıyorum. Bu iş cazip olmadığı için çırak da bulamıyoruz. Tüm çocuklarımı bu işten kazandığım parayla okuttum ve iş sahibi yaptım. Sipariş veya talep olursa farva yapıyoruz onun dışında çok yapma şansımız yok" diye konuştu.