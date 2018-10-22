taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.65485
Euro
6.51245
Altın
1223.3455
Borsa
96520.61
Gram Altın
222.541

Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor

Tarihi yapısı ve kültürünün günlük kıyafetlere de yansıdığı Şanlıurfa'da, geçmişte kışın erkeklerin soğuktan korunmak için tercih ettiği farvanın son ustaları, mesleği yaşatmaya çalışıyor.

AA | 22.10.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yaklaşık 30-35 yıl öncesine kadar 200'ü aşkın farva ustasının bulunduğu kentte bugün yöreye özgü bu giysi türünü yapan son 2 usta, asırlık mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Önceleri Şanlıurfa ve bölgedeki talepler dışında Suriye, Lübnan, Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinden de alıcı bulan ustalar, artık sadece siparişle farva yapıyor.

Irak, İran, Suriye gibi ülkelerde de tercih edilen ve farva adı verilen kürklerin fiyatları kalitelerine göre bin ve 5 bin lira arasında alıcı buluyor.

Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor

ÖZELLİKLE YAŞLILAR ALIYOR

Tarihi Kürkçü Hanı'nda mesleğini sürdürmeye çalışan 57 yaşındaki farva ustası İmam Karadaş, kuzuların tüylü derilerinden yapılan yakasız ve cepsiz yapılan, dış kısmı şakaf adındaki özel kumaşla kaplanan bol bir giysi olan farvanın, kış aylarında genellikle yaşlılar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor

MESLEĞİN SON TEMSİLCİSİ

Mesleğin son ustalarından İmam Karadaş, önceki yıllarda Kürkçü Pazarı'ndaki 200'e yakın usta tarafından yılda 5 bine yakın farva yapıldığını ve tamamının satıldığını belirterek, teknolojinin gelişmesiyle bu giysilere rağbet kalmadığını kaydetti.

Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

İmam Kardaş, "Eskiden insanlar soğuktan korunmak için farva alırdı ama şimdi şartlar değişti. Gideceği bir yere klimalı aracıyla gidiyor, eve gidiyor doğal gazlı. Ondan dolayı ihtiyaç duymuyor. Kuzu derisi alıyoruz, çeşitli işlemlerden geçirerek farva haline getiriyoruz. Bir farvanın yapılması bir hafta sürüyor. Fiyatları da belli olmuyor, pazarda açık arttırma usulüyle satılıyor. Birçok meslek gibi bu meslek de bitmek üzere" dedi.

Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor


"SİPARİŞE GÖRE YAPIYORUZ"

İmam Kardaş, "Eskiden 200'e yakın bu işi yapan varken şimdi benimle birlikte 2 kişi kaldık. Elimden geldiği kadar mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sabah erken dükkana geliyorum akşam kapatıyorum. Çünkü yaş ilerlediği için artık eskisi kadar çok çalışamıyorum. Bu iş cazip olmadığı için çırak da bulamıyoruz. Tüm çocuklarımı bu işten kazandığım parayla okuttum ve iş sahibi yaptım. Sipariş veya talep olursa farva yapıyoruz onun dışında çok yapma şansımız yok" diye konuştu.

Urfa'nın son kürkçüleri zamana direniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

95
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

88
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

53
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

79
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

100
Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

4
ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM