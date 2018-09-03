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Urfa'nın tarihi sokakları turizme katkı sunacak

Mimari dokusunu tarih boyunca koruyabilen ender şehirlerden biri olarak kabul edilen Şanlıurfa'nın tarihi sokakları turizme kazandırılacak.

AA | 03.09.2018 - 10:36..
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Sivil ve anıtsal mimari dokusunu tarih boyunca koruyabilen ender şehirlerden biri olarak kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki bölgede yer alan tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor.

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel mimariye göre şekillendirilmiş sokak ve evlerin bulunduğu kentin bu yönüyle ön plana çıkan mimari yapısını gelecek nesillere aktarmak için harekete geçti.

Ekipler, bu kapsamda ilk olarak farklı yapısı, yüksekliği, taşkın cumbaları ve kemerli geçitleriyle turistlerin ilgisini çeken yapıların bulunduğu Divanyolu Caddesi'ndeki 7 eski sokakta evlerin dış cephesini aslına uygun onararak yeniden canlandırdı.

BÖLGEYE UYGUN TAŞ

Betonarme yapıların dış cephelerinde sıva ve ardından boyama işlemi gerçekleştiren belediye ekipleri, tarihi evlerde ise bölgenin yapısına uygun olarak kesme "Urfa taşı" kullandı.

Görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizlenirken, sokaklardaki evlere, eski Urfa evlerinin özelliklerini taşıyan kapılar monte edildi. Yapıların hasar görmemesi için yağmursuyu iletim altyapıları kuruldu.

Urfa'nın tarihi sokakları turizme katkı sunacak

HEDEF TURİZME KAZANDIRMAK

Bölgedeki diğer sokak ve yapıları da bu şekilde turizme kazandırmayı amaçlayan yetkililer, böylece bölgede yaşayanların turizm konusunda bilinçlendirilip, sektörden pay alması amaçlanıyor.

Bu yıl turizmde umduğunu bulan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan tarihi kentte, "Urfa sokakları"nın turizme kazandırılmasıyla yerli ve yabancı turist sayısının da artması öngörülüyor.

Urfa'nın tarihi sokakları turizme katkı sunacak

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