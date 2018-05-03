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Urla Karantina Adası

İzmir Urla'da bulunan Karantina Adası, isminden anlaşıldığı gibi Osmanlı Dönemi'nde bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilmek için kullanılan bir adaydı.

AA | 03.05.2018 - 11:30..
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Osmanlı döneminde Kıbrıs ve Suriye'de ortaya çıkan kolera salgınına karşı tedbir almak amacıyla Çanakkale'de 1835'te ilk karantina hastanesi kuruldu.  Bu hastane daha sonra Urla'daki 350 dönümlük ada üzerine taşınarak kalıcı hale getirildi.

BULAŞICI HASTALIKLAR BU ADADA TEDAVİ EDİLİYORDU

İzmir limanına dışarıdan gelen kişilerde lar tespit edildiğinde karantina adasına getirilerek tedavisi yürütülürdü. Adadaki tahaffuzhane ve tebhirhaneye sandallarla taşınan hastaların eşyaları, etüv kazanlarında 110 derecelik buharla sterilize ediliyordu. Banyo yaptırılan hastalar dinlenme odalarında istirahat ettirilirken gemi de dezenfekte ediliyordu. Gemi yolcularında hastalık saptanamazsa, bir atlı İzmir valisine müjdeyi götürüyordu.Urla Karantina AdasıUrla Karantina Adası

TARİHİ YAPI YENİLENİYOR

1933'te dönemin İzmir yöneticileri tarafından ağaçlandırılan adaya, sulama sistemi olmadığı için karadan eşeklerle su taşındı. Türkiye Hudut ve Sahilleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak restorasyon kapsamında, adadaki 16 tarihi yapı yenilenecek.

Urla Karantina Adası

Urla Karantina Adası

Urla Karantina Adası

Urla Karantina Adası

Urla Karantina Adası

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