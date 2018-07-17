Ürpertici ve leziz bir hikaye: 4. Maymun

Seri katil kurguları oldukça fazla. Ancak 4. Maymun’u eşsiz yapan bir yönü var. Çünkü o, güçlü bir görüş ve kurnaz bir planlama ile ilerliyor. Baştan sona gerçek ve sağlam bir gerilim sizi bekliyor…

(J. D. Barker)

4. MAYMUN

İleride bir seri katil olacağından habersiz, ancak bir yandan da emin olması gerektiği yönünde işaretlerle geçen çocukluğunu anımsıyor kahramanımız. Ailesinin, her ailenin çocuğunu bir şey yaparken seyrettiği gibi seyrettiği günleri anımsıyor. Sonra onlar gülümserken kendi aklından geçenleri…

Boğazlarının bir kulaktan diğerine kadar kesik olduğunu hayal ediyor mesela. Açık yaralarından kanın fışkırmasını ve sonra çimenlerin üzerinde biriken kanın nasıl da güzel bir tonda parladığını. Tüm bunlar kalbini gerçekten çarptıran ve onu güldüren anlardı.

Bu yıllar çok eskideydi belki, ama işte aslında her şeyin başladığı zamanlardı…

4. Maymun

J. D. Barker

Çev.: Tolga Toprak

Nemesis Kitap

S.: 488

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Damla Karakuş

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