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Ursula K. Le Guin’in kitabı sinemaya uyarlanıyor

Ünlü bilim kurgu yazarı Ursula K. Le Guin'in kısa romanı Nine Lives, beyaz perdeye aktarılacak.

AA | 16.08.2018 - 11:12..
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Ocak ayında 89 yaşındayken hayatını kaybeden ve en çok Mülksüzler, Yerdeniz Öyküleri gibi kitaplarıyla tanınan ABD'li bilim kurgu yazarı Ursula K. Le Guin’nin kısa romanı Nine Lives sinema filmi oluyor. Fresh Meat'in yazarı Tom Basden ve yönetmen Siri Rodnes, Nine Lives'i uyarlamak üzere hazırlıklara başladı.

Ursula K. Le Guin’in kitabı sinemaya uyarlanıyor

FİLMİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yazarın 1969 yılında En İyi Novella dalında Nebula ödülüne aday gösterildiği ve klonlama temasını ele aldığı bu öyküsünde, kişinin kendisine ve ötekiye dair algısı konu ediliyor. Hikaye ilk olarak Playboy dergisinde yayınlanmıştı.

Şu an kadrosu üzerinde çalışılan Nine Lives’in yanı sıra Le Guin’in The Telling ve Yerdeniz Öyküleri'nin de ön-prodüksiyon çalışmaları devam ediyor.

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