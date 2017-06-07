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Uruguay'da seller: Binlerce kişi evsiz kaldı

Latin Amerika ülkesi Uruguay'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık üç bin 500 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

07.06.2017 - 01:47
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BBC'de yer alan habere göre, Arjantin sınırında bulunan Salto kentinde yaklaşık iki bin kişi sel nedeniyle tahliye edildi.

Paysandu ve Artigas kentlerini de vuran seller nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi evlerini terk etti.

Selzedelerin, geçici barınaklara sığındığı ya da yağmurların daha az etkili olduğu bölgelerde yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

Uruguay'da seller: Binlerce kişi evsiz kaldı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da sellerden etkilenen bölgelerdeki tahliyelere yardım etmek amacıyla ülkenin bu kesimlerine kara, hava ve deniz kuvvetleri gönderildiği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesinden endişe eden yetkililer nehir kıyılarındaki vatandaşları uyarıyor.

Aralık 2015'te Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay gibi Latin Amerika ülkelerinde etkili olan sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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