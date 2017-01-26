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Usain Bolt altın madalyasını geri verecek

2008 Pekin Olimpiyatları'nda takım arkadaşı Nesta Carter'de doping bulunması nedeniyle Bolt, altın madalyasını iade edecek.

26.01.2017 - 08:55
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanan Nesta Carter'ın (sağdan ikinci) doping yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

Usain Bolt altın madalyasını geri verecek

BOLT MADALYASINI İADE EDECEK

Buna göre rekortmen atlet Usain Bolt ile Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'ın yer aldığı 4x100 metre takımının organizasyondan diskalifiye edildiği ve kazanılan altın madalyaların geri alınacağı ifade edildi.

TARİHE GEÇEN SERİ BOZULDU

Bu kararla, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takım yarışında toplam 9 altın madalya kazanan Usain Bolt'un gerçekleştirdiği üçleme de bozulmuş oldu.

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