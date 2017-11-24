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Uşak Belediyesi meslek sahibi yapıyor

USEM Projesi kapsamında eğitim alan 83 kursiyer, sertifikalarına kavuştu. Kursiyerler sertifikalarını Başkan Nurullah Cahan’dan aldı

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 12:56
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Uşak Belediyesi tarafından kentteki vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitelerini arttıracak, istihdama olumlu etkileri sağlayacak kurslar vatandaşlarla buluşturuluyor. Bu kapsamda 50'si bayan, 25'i genç ve 12'si bedensel engelli toplamda 83 kursiyer aşçılıkta 245 saat ve santral operatörlüğünde 12 saat eğitim alarak programları başarıyla tamamladı.

Uşak Belediyesi meslek sahibi yapıyor

Uşak Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen, özellikle bayanların ve gençlerin ilgi gösterdiği USEM Projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler sertifikalarını Başkan Cahan'ın elinden aldı. Sertifika Dağıtım Törenine Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın yanı sıra, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, ZEKA Uşak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Tekeli, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

İNSAN ODAKLI HİZMETLER

Sosyal ve kültürel anlamda mahalle bütünlüğünü sağlamak ve bireylerin iş olanaklarını artırmaya yönelik gerçekleştirilen projelerin önemli birer sosyal faaliyet olduğunu kaydeden Başkan Nurullah Cahan, dokuma, aşçılık ve santral operatörlüğü kurslarıyla yüzün üzerinde vatandaşa eğitim verildiğini aktardı. Proje kapsamında ayrıca aile içi iletişim, kişisel gelişim ve madde bağımlılığı gibi alanlarda da varlık gösterdiklerini ifade eden Başkan Cahan, "İnsan odaklı ve doğrudan halkın yaşantısına dokunan hizmetler ortaya koymayı önemsiyoruz. Mutlu insanlar, mutlu bir şehir, güzel bir Türkiye demektir. Her şey insanımız için." dedi.

Uşak Belediyesi meslek sahibi yapıyor

ENGELLİ VATANDAŞLAR DA KATILDI

Bedensel engelli vatandaşların da kurslarda yer aldığını ve sonuçtan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Başkan Nurullah Cahan, "Burada özellikle gençlerimizi ve bayanlarımızı görüyoruz. Kurslarımızı başarılı bir şekilde tamamladılar. Hocalarımıza, katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel sonucu sertifika dağıtım töreni ile taçlandırdık. İnşallah biz de öncelikle engelli vatandaşlarımıza istihdam hususunda yardımcı olacağız, tüm Uşak olarak sahip çıkacağız. Gerek sosyal yaşantımızda ve gerekse istihdam anlamında, hizmet noktasında belediye olarak tüm benliğimizle mevcudiyetimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

İl genelini kapsayan bu tip projelerin devam edeceğini aktaran Cahan, eğitimi ve vatandaşlara iş alanı açmayı önemsediklerini vurguladı.

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