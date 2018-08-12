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Uşak Belediyesi'nin 'ABD' tepkisi

Uşak Belediyesi, ABD ile yaşanan krize olan tepkisini sosyal medya kanallarına ayırdıkları bütçeyi kaldırarak verdi.

DHA | 12.08.2018 - 09:32..
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Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize Uşak Belediyesi'nden de tepki geldi.

Belediye resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, medya reklam planlamalarından Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube'a ayırdıkları bütçeyi tamamen kaldırdıklarını duyurdu.

Uşak Belediyesi'nin 'ABD' tepkisi

"ÜLKENİN ANAHTARINI ABD'YE VERELİM"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da tepkisini gösteren Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan ise "Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler, olmadı. 15 Temmuz'da denediler, olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediyesi'nin 'ABD' tepkisi



Uşak Belediyesi'nin 'ABD' tepkisi

Uşak Belediyesi'nin 'ABD' tepkisi

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