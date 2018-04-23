Uşak ile Afyonkarahisar'ı karıştıran Atatürk fotoğrafı

Uşak'ın Eşme ilçesi Takmak köyünün sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Uşak'ta 3 Eylül 1922'de konakladığı sırada köylerinde çekilen ve "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrinin simgesi haline gelen fotoğrafın komşuları Afyonkarahisar tarafından sahiplenilmek istendiğini belirterek,"O fotoğraf bizim köyde çekildi. Belgeleri ile birlikte ispatlıyoruz." diyerek fotoğrafın çekildiği yer olduğunu belirttikleri, koruma altındaki meşenin altında basın açıklaması yaptı.

Takmak köyünde yaşayanların iddiasına göre, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve silah arkadaşları Takmak köyündeki bir ağacın altında fotoğraf çektirmiş ve Atatürk burada "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini vermişti.

"İDDİALARI İSPATLAYAMIYORLAR"

Ancak geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve televizyonlarda fotoğrafın Afyonkarahisar'da çekildiği yolunda çıkan haber üzerine köylüler duruma tepki gösterdi. Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte çekildiği o fotoğrafın Takmak köyüne ait olduğunu belirten Takmak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, Takmak Muhtarı Hulusi Çıvgın, ihtiyar heyeti ve köylüler bu yönde delilleri olduğunu belirtti.

Takmak Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, geçen ay bazı gazete ve televizyonlarda Atatürk'ün o fotoğrafının Afyonkarahisar'da çekildiği yönünde çıkan haberler üzerine birtakım incelemeler yaptıklarını belirterek, "Atatürk'ün Takmak'ta 3 Eylül 1922 yılında bir gece konakladığı ve karargah kurduğu ağacımızın Afyonkarahisar'da olduğu iddia ediliyor. İddiada hiçbir belge gösterilmemekte." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDE KAYNAKLARIMIZ VAR, MAĞDUR OLDUK"

Bu haberle Takmak köyü ve sakinlerinin mağdur edildiğini iddia eden Terziler, "İnsanların kafası karıştı, gerek köy muhtarımıza gerekse dernek başkanı olarak bana gelen birçok telefonla dışarıdaki köylülerimizden büyük tepkiler aldık. Biz bu haberin düzeltilmesini istiyoruz. Atatürk'ün bu resminin burada çekildiğini belgeleyen elimizde kaynaklar var.

Ayrıca Anıtlar Kurulu 2009 yılında ağacımızı tescil etti. Ayrıcı biz muhtarlık ve dernek olarak buraya fotoğrafın anıtı yaptırmak için mücadele veriyoruz. Son 3-4 aydır Anıtlar Kurulundan, Eskişehir'den, Uşak'tan, Kütahya'dan izinlerini aldık ve nasip olursa 3 Eylül'e de yetiştirmeyi düşünüyoruz. Netice olarak bu yapılan asılsız haberle mağdur olduk bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.