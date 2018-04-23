taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0920
EURO
5,0229
ALTIN
175,31
PETR
73,7900

Uşak ile Afyonkarahisar'ı karıştıran Atatürk fotoğrafı

Takmak köyü sakinleri, Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrinin simgesi haline gelen fotoğrafın, komşuları Afyonkarahisar tarafından sahiplenilmek istenmesine tepki gösterdi.

İHA | 23.04.2018 - 10:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uşak'ın Eşme ilçesi Takmak köyünün sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Uşak'ta 3 Eylül 1922'de konakladığı sırada köylerinde çekilen ve "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrinin simgesi haline gelen fotoğrafın komşuları Afyonkarahisar tarafından sahiplenilmek istendiğini belirterek,"O fotoğraf bizim köyde çekildi. Belgeleri ile birlikte ispatlıyoruz." diyerek fotoğrafın çekildiği yer olduğunu belirttikleri, koruma altındaki meşenin altında basın açıklaması yaptı.

Takmak köyünde yaşayanların iddiasına göre, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve silah arkadaşları Takmak köyündeki bir ağacın altında fotoğraf çektirmiş ve Atatürk burada "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini vermişti.

Uşak ile Afyonkarahisar'ı karıştıran Atatürk fotoğrafı

"İDDİALARI İSPATLAYAMIYORLAR"

Ancak geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve televizyonlarda fotoğrafın Afyonkarahisar'da çekildiği yolunda çıkan haber üzerine köylüler duruma tepki gösterdi. Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte çekildiği o fotoğrafın Takmak köyüne ait olduğunu belirten Takmak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, Takmak Muhtarı Hulusi Çıvgın, ihtiyar heyeti ve köylüler bu yönde delilleri olduğunu belirtti.

Takmak Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, geçen ay bazı gazete ve televizyonlarda Atatürk'ün o fotoğrafının Afyonkarahisar'da çekildiği yönünde çıkan haberler üzerine birtakım incelemeler yaptıklarını belirterek, "Atatürk'ün Takmak'ta 3 Eylül 1922 yılında bir gece konakladığı ve karargah kurduğu ağacımızın Afyonkarahisar'da olduğu iddia ediliyor. İddiada hiçbir belge gösterilmemekte." ifadelerini kullandı.

Uşak ile Afyonkarahisar'ı karıştıran Atatürk fotoğrafı

"ELİMİZDE KAYNAKLARIMIZ VAR, MAĞDUR OLDUK"

Bu haberle Takmak köyü ve sakinlerinin mağdur edildiğini iddia eden Terziler, "İnsanların kafası karıştı, gerek köy muhtarımıza gerekse dernek başkanı olarak bana gelen birçok telefonla dışarıdaki köylülerimizden büyük tepkiler aldık. Biz bu haberin düzeltilmesini istiyoruz. Atatürk'ün bu resminin burada çekildiğini belgeleyen elimizde kaynaklar var.

Ayrıca Anıtlar Kurulu 2009 yılında ağacımızı tescil etti. Ayrıcı biz muhtarlık ve dernek olarak buraya fotoğrafın anıtı yaptırmak için mücadele veriyoruz. Son 3-4 aydır Anıtlar Kurulundan, Eskişehir'den, Uşak'tan, Kütahya'dan izinlerini aldık ve nasip olursa 3 Eylül'e de yetiştirmeyi düşünüyoruz. Netice olarak bu yapılan asılsız haberle mağdur olduk bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uşak ile Afyonkarahisar'ı karıştıran Atatürk fotoğrafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TCDD'den çalınan 2,5 ton demir ele geçirildi
Elazığ'da bir hurdacıya düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri, TCDD depolarından çalınan, rayların bağlantısında kullanılan 2,5 ton ağırlığında demir malzeme ele geçirdi.
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Taksim'de CHP'li olduğunu söyleyen bir genç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu’na, “CHP’de PKK destekçisi milletvekilleri istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.
Bakan Berat Albayrak'ın 23 Nisan mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

225
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

80
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

199
CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

59
Terör örgütü PKK, CHP-İP ittifakından memnun

Terör örgütü PKK, CHP-İP ittifakından memnun

88
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

29
Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM