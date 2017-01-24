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Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 28 kişiden 25'i tutuklandı.

24.01.2017 - 02:12
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Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda adliyeye getirilen 28 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Zanlılardan 27'si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı, biri ise ek gözaltı kararıyla emniyete gönderildi.

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

Şüphelilerden 25'i, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

Uşak, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Kastamonu, Aydın, Balıkesir ve Diyarbakır'da 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 5 emniyet müdürü, iki komiser, 7 komiser yardımcısı, bir başpolis ve 13 polis memuru Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenmişti.

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

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