Uşak Türkiye'nin en başarılı belediyesi

Bünyesinde bulunan fabrikalar, santraller, 254 araçlık makine parkı ve sosyal tesisleri aracılığıyla bine yakın vatandaşa istihdam sağlayan UTAŞ (Uşak Taş İşletmeleri Anonim Şirketi) projesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alan Av. Nurullah Cahan’a bir tescil de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’dan geldi. Erol Kaya, “Gerek maliyede gerek valilikte gerekse belediyelerde faaliyet raporları yayınlanır. 81 ilin belediye faaliyetlerini inceleyip karşılaştırdığımızda, kimi şehir belediyeleri düşük rakamlar ile alt sıralarda iken, Uşak Belediyesi’nin yüzde 48 ile en üst sıraya yerleştiğini rahatlıkla görebiliriz.’’ dedi.

BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

2014 yerel seçimlerinde göreve gelen Av. Nurullah Cahan kısa sürede Kentsel Dönüşüm Projesi, Kent Park Projesi, Ulaşım ve Altyapı hizmetleri, Köprülü Kavşaklar, Mahalle Konakları, Jeotermal Tesis, Otogar projesi, Macera Park gibi projeyi hayata geçirdi.

Diğer taraftan sosyal yardımlar, ‘hoş geldin bebek’ projesi, kırtasiye ve kıyafet projeleri, sanat akademisi, şehir tiyatrosu ile sosyal belediyecilik anlayışına can veren Cahan, birçok yerel spor kulübüne de destek vererek Uşak’ı bölgenin kültür, sanat ve spor başkenti yapma iddiasını sürdürüyor.

Yeni park ve mesire alanları, teknolojik altyapı projeleri, yeni otogar projesi gibi kapsamlı çalışmalar ile hizmete devam ettiklerini belirten Nurullah Cahan, “Burası âşıklar diyarı Uşak. Aşığın gönlündeki özlem nasıl ki bitmez ise, bizim de Uşak sevdamız, hayallerimiz ve projelerimiz elbette bitmiyor. Yapılanların yanı sıra yapılacak projelerimizle Uşak Belediyesi'ni her alanda kalkındırmaya ve yepyeni bir form kazandırmaya devam edeceğiz.” diyor.

AV. NURULLAH CAHAN HAKKINDA

Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup 1973 yılında doğdu. İlköğretimini Uşak Ergenekon İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Uşak İmam Hatip Lisesinde okudu.1991 yılında Uşak İmam Hatip Lisesini dereceyle bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Askerliğini Erzincan 3. Ordu Komutanlığında 257. kısa dönem olarak yaptı.1999 yılında Uşak’ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl Merkez Çınarcık Köyünden olan İngilizce Öğretmeni Halime Hanım ile evlendi. 2001 yılında Ak Parti Uşak Merkez İlçe Gençlik Kolları Kurucu Başkanı olarak siyasi hayatına başladı.

2004 yılına kadar Ak Parti Uşak Merkez İlçe Teşkilatı'nda görev yaptı. 2004 mahalli seçimlerinde Ak Parti’den Uşak Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek 31 yaşında Uşak Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanı oldu.2009 mahalli seçimlerinde tekrar Ak Parti’den Uşak Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi.

2004-2014 yılları arasında Uşak Belediye Ak Parti Grup Başkanlığı, Encümenlik, Plan-Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olan Nurullah Cahan evli ve iki çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir