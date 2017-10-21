Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi

Uşak'a Türkiye'ye emsali bulunmayan bir valilik konağı yapılması planlanıyor.
HAVUZ BİLE VAR
22 bin metrekare üzerine yapılacak valilik konağı projesi içerisinde; süit odalar, şark odası, çalışma odaları, 3 adet salon, 2 adet yemek salonu, fuaye alanı, oyun alanları, kış bahçesi ve havuz da yer alıyor.
DEVLETİN PARASI NERELERE HARCANIYOR
Adeta bir saray yavrusunu andıran valilik konağı, devlet bütçesinden gereksiz bir şekilde harcama yapıldığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.
ERDOĞAN'IN UYARISI
İsraf konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarına aldırış edilmeden çizilen proje, Uşak halkının tepkisine neden oldu.
18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan genelgede; tasarruf tedbirleri çerçevesinde kısıtlamalar getirilmişti.
KÖYLERE HİZMET GİTMİYOR
Uşak'ın bazı köylerinde vatandaşlar hizmet beklerken yapılacak bu lüks valilik konağı, Kalfa Korusu mevkiine yapılacak.