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Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi

22 bin metrekarelik alana yapılması planlanan valilik konağı projesinde kış bahçesi ve havuz da yer alıyor.

21.10.2017 - 16:14
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Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi

Uşak'a Türkiye'ye emsali bulunmayan bir valilik konağı yapılması planlanıyor.

HAVUZ BİLE VAR

22 bin metrekare üzerine yapılacak valilik konağı projesi içerisinde; süit odalar, şark odası, çalışma odaları, 3 adet salon, 2 adet yemek salonu, fuaye alanı, oyun alanları, kış bahçesi ve havuz da yer alıyor.

DEVLETİN PARASI NERELERE HARCANIYOR

Adeta bir saray yavrusunu andıran valilik konağı, devlet bütçesinden gereksiz bir şekilde harcama yapıldığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi

ERDOĞAN'IN UYARISI

İsraf konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarına aldırış edilmeden çizilen proje, Uşak halkının tepkisine neden oldu.

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan genelgede; tasarruf tedbirleri çerçevesinde kısıtlamalar getirilmişti.

Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi

KÖYLERE HİZMET GİTMİYOR

Uşak'ın bazı köylerinde vatandaşlar hizmet beklerken yapılacak bu lüks valilik konağı, Kalfa Korusu mevkiine yapılacak.

Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi

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