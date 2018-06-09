Uşak, eski tabakhane bölgesinin konut ve ticaret merkezi haline getirilmesi amacıyla 43 hektarlık alanda hayata geçirilen 450 milyon liralık kentsel dönüşüm projesiyle daha modern bir görünüme kavuştu.

MODERN BİR GÖRÜNÜME SAHİP

Kentte hayata geçirilen en büyük devlet yatırımları arasında gösterilen projeyle okul, cami, sağlık ocağı, belediye binasının yanı sıra 1051 konut, 923 iş yeri inşa edildi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, eski tabakhane bölgesinde hayata geçirilen projeyle şehrin modern bir görünüme sahip olduğunu söyledi.

Uşak'ın tabakhane bölgesi cazibe merkezi oldu ViDEO

"BU ALA ARTIK ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'Yİ YANSITIYOR"

TOKİ ve Uşak Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen çalışmaların yaklaşık 5 yıl önce başladığını, inşaat aşamasının 2 yılda tamamlandığını aktaran Cahan, "Ülkemizde yatay mimari şeklinde tasarlanan örnek bir çalışma oldu. Konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine dağıtılmasıyla sosyal yaşam da başlamış oldu. Burası şehrimize hiç yakışmıyordu. Çalışmalarla buradaki fabrikalar tek tek yıkıldı, yerine modern binalar yükselmeye başladı. Bölgede okul, cami, sağlık ocağı, belediye binasının yanı sıra 1051 konut ve 923 iş yeri yapıldı. Dokuzsele Deresi ıslah edildi. Beş yıl süren çalışmayla yeni modern bir kent merkezi inşa etmeyi başardık. Bu alan artık çağdaş Türkiye'yi yansıtıyor."

Cahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uşak ziyareti sırasında bölgeyi havadan incelediğini ve ikinci etabın yapılması için talimat verdiğini, kendilerinin de bu yöndeki çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.

"İKİNCİ ETABI KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

İkinci etabın da tamamlanmasıyla Uşak'ın ferah, tertemiz, modern bir şehir görünümüne kavuşacağını kaydeden Cahan, "Hükümetimiz ilimizde önemli yatırımları hayata geçirdi. Bunların en önemlilerinden birisi kentsel dönüşüm projemiz oldu. Burası artık kentin yeni ticaret ve cazibe merkezi. İkinci etabı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Geçmişiyle bugünü kıyaslandığında Uşak için gerçekten çok büyük bir yatırım. Halkımız buradaki iş yerlerine ve konutlara büyük ilgi gösterdi." diye konuştu.

Belediyenin kısa süre içinde bölgeye taşınacağını vurgulayan Cahan, defterdarlık binasının da burada hizmet vereceğini sözlerine ekledi.