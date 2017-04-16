Uşaklılar şehit binbaşıyı karşıladı

Uşak Havaalanı'nda şehit binbaşı Şenol'un cenazesini, Vali Ahmet Okur, Ak Partili milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Nedim Selbisu, şehidin annesi Muazzez, eşi Sümeyde ve kardeşi Fatih Şenol ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 1500 kişi karşıladı.

Uçağın kargo kapısının açılmasıyla birlikte gözyaşları sel oldu. Binbaşı Şenol'un yakınları, uçağa akın etti. Şehit eşi Sümeyde Şenol, 'Kürşatım, Kürşatım' diye feryad ederken, Fatih Şenol ise ağabeyinin tabutuna sarılıp 'Kahramanım' diye gözyaşı döktü.

Tören mangası tarafından uçaktan indirilen binbaşı Kürşad Selim Şenol'un Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda tekbirler eşliğinde belediyeye ait cenaze aracına taşındı. Binbaşı Şenol'un cenazesi, polis eskortu eşliğinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un cenazesi, bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Uşak Yeni Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verilecek.

























