Uşak'ta 2 haftadır kayıp olan kişinin cesedi bulundu

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde çobanlar dağlık alanda bir erkek cesedi buldu.

2 HAFTA ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Durumun emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin yaklaşık 2 hafta önce kaybolan Şaban Çakar (61) isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Çakar’ın cesedi Sivaslı Eldeniz köyü yakınlarında gözetleme kulesine giden sarp arazide üzerinde bulunurken, ilk belirlemelere göre ceset üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı belirtildi. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Çakar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.