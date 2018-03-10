Uşak'ta 268 litre kaçak içki ve alkol yakalandı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı çıkan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, cezaevinden çıktı.

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

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Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı

Türkiye ile ABD heyetleri, terörle mücadele ve Irak ile Suriye'deki son durumlar üzerinde ilk toplantıyı yaptı. Washington'da yapılan toplantının pozitif geçtiği belirtildi.