Uşak'ta 268 litre kaçak içki ve alkol yakalandı

Jandarma ekipleri, gelen kaçak içki ihbarı üzerine Uşak'ta harekete geçti. Yapılan ev aramasında şaraptan saf alkole kadar birçok içki yakalandı. Yapılan operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.
ANASON BİTKİSİ DE VAR
Jandarma ekipleri yaptığı aramada 115 litre şarap, 58 litre rakı, 47 litre saf alkol, 7 litre likör, 41 litre bira, 56 paket sigara, alkol yapımında kullanılan 6 kilogram anason bitkisi ve 92 adet boş şişe kapağı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.