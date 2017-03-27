taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Uşak'ta 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Uşak'ta yol kontrolünde durdurulan otomobilin içinden 49 kilo 800 gram esrar bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.

27.03.2017 - 18:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Ankara- Uşak karayolunun Uşak Şeker Fabrikası kavşağındaki kontrol noktasında yol uygulaması yaptı.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN TL ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphe üzerine durdurulan İzmir plakalı otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Tora' ile yapılan aramada, aracın bagajında ve arka koltuğunda, değeri 500 bin lira olduğu belirtilen, alüminyum folyo ve poşetlere sarılı halde 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Uşak'ta 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.B. (40) tutuklanırken, S.K. (33) ve B.Ç. (19) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

340
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

404
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

155
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

438
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

213
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

314
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM