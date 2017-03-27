Uşak'ta 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Ankara- Uşak karayolunun Uşak Şeker Fabrikası kavşağındaki kontrol noktasında yol uygulaması yaptı.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN TL ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphe üzerine durdurulan İzmir plakalı otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Tora' ile yapılan aramada, aracın bagajında ve arka koltuğunda, değeri 500 bin lira olduğu belirtilen, alüminyum folyo ve poşetlere sarılı halde 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.B. (40) tutuklanırken, S.K. (33) ve B.Ç. (19) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



