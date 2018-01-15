Uşak'ta 5 kişi define ararken yakalandı

Uşak'ın Banaz İlçesi Ulupınar köyünde bulunan 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişinin araçlarına para cezası uygulanırken, yakalanan diğer malzemelere el konuldu.
Ekiplerin yaptığı baskında suçüstü yakalanan A.T., M.K., H.İ.Ş., E.K. ve T.T. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüpheli şahıslardan; piyasa değeri 80 bin euro olduğu belirtilen 1 adet toprak altı radar cihazı, 1 adet notebook bilgisayar, 2 adet otomobil, 1 adet navigasyon cihazı, 1 adet adaptör, 1 adet radar ünitesi, 1 adet radar anteni, 1 adet 150 cm. uzunluğunda metal çubuk, 1 adet kablo makarası. 2 adet metal kutu, 1 adet 15 metre uzunluğunda halat ve 2 adet bağlantı kablosu ele geçirildi.
Olayda kullanılan iki araca 976 TL idari para cezası uygulanarak araçlar otoparka çekildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca ifadeleri alınarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.